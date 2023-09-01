На захоплених територіях окупанти створюють із української молоді пропагандистів — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни створюють альтернативні медіа для пропаганди. Місцеві журналісти відмовилися від співпраці, тож окупанти залучають до роботи молодих студентів. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

«Росіяни готують нових пропагандистів з нуля для потреб своєї машини брехні», — йшлося у повідомленні.

Зазначається, що головним завданням таких медіа є стати нібито голосом регіону і водночас промивати мізки місцевим. Проте зараз у цих медіа працюють самі росіяни, адже місцеві журналісти відмовилися від співпраці. Отже, росіяни намагаються створити місцевих пропагандистів із нуля.

«Для цього залучають не принципову молодь, яка у пошуках слави та роботи готова працювати на окупантів. Так, у Луганській області напередодні 1 вересня 20 студентів отримали «набори блогера» та перелік тем, які мають висвітлити у рамках проєкту «Пишемо майбутнє». Переможці проєкту стануть «журналістами» у новостворених філіях російських каналів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни активно завозять на тимчасово захоплені території працівників із Росії. Причина – дефіцит робочої сили у регіоні.