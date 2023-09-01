Владимир Зеленский презентовал приложение «Мрія» для школьников и учителей

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал новое украинское приложение «Мрія», созданное для учителей, школьников и их родителей.



«Украинская образовательная «Мрія». Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как «Дія». Украинские ученики и ученицы, родители, учителя — каждый сможет воспользоваться функциями «Мрії». Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет ею пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за рубежом. Наши учителя», — написал глава государства на своем Telegram-канале.

Также президент поздравил всех с 1 сентября и пожелал, «чтобы мечты всех наших людей, всех наших детей осуществлялись».

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