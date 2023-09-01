Володимир Зеленський презентував додаток «Мрія» для школярів та вчителів

Президент України Володимир Зеленський презентував новий український додаток «Мрія», створений для вчителів, школярів та їхніх батьків.



«Українська освітня «Мрія». Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як «Дія». Українські учні та учениці, батьки, вчителі — кожен зможе скористатися функціями «Мрії». Сьогодні зробив першу презентацію проекту. І саме тим, хто буде нею користуватися. Українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі», — написав глава держави на своєму Telegram-каналі.

Також президент привітав усіх із 1 вересня та побажав, «щоб мрії всіх наших людей, усіх наших дітей здійснювалися».

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