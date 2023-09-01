Детей из Ясиноватой повезут учиться в Челябинск. Якобы уже согласились родители 50 детей

Школьники из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область из-за сложной военной обстановки в городе. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Дмитрий Шевченко, пишет сепаратистский сайт ДАН.



По его словам, уже сформирован список из порядка 50 детей, чьи родители якобы дали такое согласие. Выезд группы ожидается в начале сентября.



Ясиноватая находится в 20 км от Донецка.

Как сообщил глава Донецкой ОВА, за полтора года россияне разрушили 158 учебных заведений в области, повредили еще 609, однако, несмотря ни на что, сегодня более 92 тысяч школьников пойдут в 275 школ Донетчины. Речь идет об онлайн-образовании.