Дітей з Ясинуватої повезуть навчатися до Челябінська. Нібито вже погодились батьки 50 дітей

Школярі з Ясинуватої вирушать на навчання до Челябінської області через складну військову обстановку в місті. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Дмитро Шевченко, пише сепаратистський сайт ДАН.



За його словами, вже сформовано список із близько 50 дітей, чиї батьки нібито дали таку згоду. Виїзд гурту очікується на початку вересня.



Ясинувата знаходиться за 20 км від Донецька.

Як повідомив голова Донецької ОВА, за півтора роки росіяни зруйнували 158 навчальних закладів в області, пошкодили ще 609, проте, незважаючи ні на що, сьогодні понад 92 тисячі школярів підуть до 275 шкіл Донеччини. Йдеться про онлайн-освіту.