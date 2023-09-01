В Донецкой области оккупанты разрушили почти 160 учебных заведений

С момента полномасштабного вторжения российская армия разрушила в Донецкой области 158 учебных заведений. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.



«За полтора года россияне разрушили 158 учебных заведений в области, повредили еще 609, однако, несмотря ни на что, сегодня более 92 тысяч школьников пойдут в 275 школ Донетчины», — говорится в сообщении.



Как уточнили в пресс-службе облгосадминистрации «Новостям Донбасса», речь идет об онлайн-образовании. На территории Донецкой области ни одна из школ не открылась — все работают в онлайн-формате.

На оккупированной территории Донецкой области в некоторых школах родителей принуждают в обязательном порядке переводить детей на очное обучение, а в других наоборот — руководство школы настаивает на дистанционном.



Часть школ в захваченной РФ части Луганской области будет учиться в очно-заочном формате. К тому же праздничные линейки в этих районах не проводились.