Белый дом увидел «заметный прогресс» контрнаступления на юге

В Белом доме оценили, что украинские войска за последние дни достигли «заметного прогресса» против российских войск в своем контрнаступлении на юге Украины. Об этом во время брифинга 1 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство AFP.



Кирби отметил, что Соединенные Штаты наблюдали заметное продвижение украинских вооруженных сил к югу от Запорожья за последние 72 часа.



«Любой объективный наблюдатель этого контрнаступления не сможет отрицать… что они достигли прогресса… Они достигли определенного успеха против этой второй линии российской обороны», — заявил журналистам Кирби.



Отдельно он отреагировал на критику украинского контрнаступления, отметив, что критиковать партнера и друга, который пытается достичь прогресса в борьбе с насильственным режимом, «бесполезно».