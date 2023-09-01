Білий дім побачив «помітний прогрес» контрнаступу на півдні

У Білому домі оцінили, що українські війська за останні дні досягли «помітного прогресу» проти російських військ у своєму контрнаступі на півдні України. Про це під час брифінгу 1 вересня заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство AFP.



Кірбі зазначив, що Сполучені Штати спостерігали помітний поступ українських збройних сил на південь від Запоріжжя за останні 72 години.



«Будь-який об'єктивний спостерігач цього контрнаступу не зможе заперечувати… що вони досягли прогресу… Вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони», - заявив журналістам Кірбі.



Окремо він відреагував на критику українського контрнаступу, зазначивши, що критикувати партнера та друга, який намагається досягти прогресу у боротьбі з насильницьким режимом, є «марним».