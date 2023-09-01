Данилов: Имена уклонистов и врачей, фальсифицировавших справки, обнародуют через три недели

Через три недели станут известны имена всех уклоняющихся, выехавших из Украины по поддельным справкам, и врачей, фальсифицировавших непригодность к военной службе. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



По его словам, врачи в большинстве своем ставили одинаковый фиктивный диагноз, например, отсутствие одной почки.



«Почти в 90% случаев был тот же диагноз. Теперь это подлежит проверке в законном порядке. Если человек действительно непригоден, ему нечего бояться», — заверил секретарь СНБО.



Если вину врачей докажут, то их имена вместе с именами получивших от них фальшивые справки обнародуют после завершения проверки.



«Если так произошло, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, а после 24 февраля внезапно начали болеть, то нужно просто посмотреть, что произошло. Может быть, вам нужна помощь», — добавил он.



30 августа СНБО провел заседание по поводу военно-врачебных комиссий. Там обсудили промежуточные результаты проверок ВВК и рассмотрели способы предотвратить коррупцию в этой сфере.