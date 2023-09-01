Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Данилов: Имена уклонистов и врачей, фальсифицировавших справки, обнародуют через три недели

01 сентября 2023, 20:34

Данилов: Имена уклонистов и врачей, фальсифицировавших справки, обнародуют через три недели

Через три недели станут известны имена всех уклоняющихся, выехавших из Украины по поддельным справкам, и врачей, фальсифицировавших непригодность к военной службе. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, врачи в большинстве своем ставили одинаковый фиктивный диагноз, например, отсутствие одной почки.

«Почти в 90% случаев был тот же диагноз. Теперь это подлежит проверке в законном порядке. Если человек действительно непригоден, ему нечего бояться», — заверил секретарь СНБО.

Если вину врачей докажут, то их имена вместе с именами получивших от них фальшивые справки обнародуют после завершения проверки.

«Если так произошло, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, а после 24 февраля внезапно начали болеть, то нужно просто посмотреть, что произошло. Может быть, вам нужна помощь», — добавил он.

30 августа СНБО провел заседание по поводу военно-врачебных комиссий. Там обсудили промежуточные результаты проверок ВВК и рассмотрели способы предотвратить коррупцию в этой сфере.

ТЕГИ

Прочее
Мобилизация Военкомат ТЦК
Организации
Снбо

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:42
Докладывал оккупантам о местах дислокации ВСУ: за коллаборационизм будут судить жителя Торецка
17:17
«Утро началось не с кофе». Под захваченным Мариуполем партизаны подожгли базу оккупантов
17:00
В Украину удалось вернуть 11 депортированных Россией детей — ОП
16:59
Детей из Ясиноватой повезут учиться в Челябинск. Якобы уже согласились родители 50 детей
16:05
Войска РФ обстреляли единственную работающую больницу в Авдеевке
15:24
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
15:16
В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
15:09
На захваченных территориях оккупанты создают из украинской молодежи пропагандистов — ЦНС
15:09
В «ЛНР» заявили о гибели трех человек и одном ранении из-за обстрелов
12:56
Луганская область: в школах Кременной учатся почти 1700 детей
10:53
Под Бахмутом ВСУ уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллионов долларов
09:36
Армия РФ пытается прорвать оборону в районе Новоегоровки, атакуют по 10-12 раз в день — ОВА
08:00
Россияне за последние сутки обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненый
23:51
Донецк, Луганск и не только: Главные события 31 августа
21:35
Украинцев в оккупации призывают не участвовать в «местных выборах» РФ
20:42
Заканчивается запас еды. Оккупантов прекратят снабжать продуктами за отказ воевать — Маляр
20:15
«ДНР»: при обстреле Донецка пострадали четыре человека, один – погиб
19:50
Армия РФ обстреляла Заречное, местный житель получил ранения
18:34
Пытаются замаскировать неявку. Оккупанты начали имитацию «выборов» на захваченных территориях — ЦНС
16:48
В оккупированном Мариуполе подростки сняли флаг России, их ищут спецслужбы
все новости
20:34
Данилов: Имена уклонистов и врачей, фальсифицировавших справки, обнародуют через три недели
20:14
В Украине впервые установили требования к обустройству мест проживания переселенцев 
19:43
Проблемы с обменным фондом: Лубинец по поводу перспектив освобождения украинских военнопленных
19:04
Белый дом увидел «заметный прогресс» контрнаступления на юге
18:05
На Херсонщину вернули 11 детей, незаконно вывезенных оккупантами — ОВА
17:42
Докладывал оккупантам о местах дислокации ВСУ: за коллаборационизм будут судить жителя Торецка
17:17
«Утро началось не с кофе». Под захваченным Мариуполем партизаны подожгли базу оккупантов
17:00
В Украину удалось вернуть 11 депортированных Россией детей — ОП
16:59
Детей из Ясиноватой повезут учиться в Челябинск. Якобы уже согласились родители 50 детей
16:42
Владимир Зеленский презентовал приложение «Мрія» для школьников и учителей
16:37
В Украине переформатируют дистанционное обучение: Шмыгаль раскрыл детали
16:05
Войска РФ обстреляли единственную работающую больницу в Авдеевке
15:24
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
15:16
В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
15:09
На захваченных территориях оккупанты создают из украинской молодежи пропагандистов — ЦНС
15:09
В «ЛНР» заявили о гибели трех человек и одном ранении из-за обстрелов
14:54
В ВСУ показали, как возле Соледара артиллеристы уничтожили танк ВС РФ
14:09
В Донецкой области оккупанты разрушили почти 160 учебных заведений
14:03
Россияне ударили по Херсону: погиб мужчина
13:34
Главу оккупационной администрации Новоайдара приговорили к 10 годам лишения свободы
все новости
ВИДЕО
Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
01 сентября, 15:24
В Донецке на Аллее героев «власти» снесли стихийный мемориал с портретами погибших в авиакатастрофе «вагнеровцев». Фото: Апачев В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
01 сентября, 15:16
Лидер российской группы «Ногу свело!» рассказал, почему выступил против войны ► Лидер российской группы «Ногу свело!» рассказал, почему выступил против войны ►
31 августа, 20:27
В Донецке под обстрел попала недостроенный многоэтажный дом. Фото: Местные Telegram-каналы В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»
30 августа, 10:24
Атака на военный аэродром в Пскове. Фото: Соцсети Дроны атаковали военный аэродром в российском Пскове
30 августа, 00:45
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию «Предел-Э». Кадр из видео ВСУ уничтожили радиолокационную станцию войск РФ за 200 миллионов долларов
28 августа, 22:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама