Данилов: Імена ухилістів та лікарів, які фальсифікували довідки, оприлюднять через три тижні

Через три тижні стануть відомі імена всіх, хто виїжджав з України за підробленими довідками, і лікарів, які фальсифікували непридатність до військової служби. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данилов.



За його словами, лікарі здебільшого ставили однаковий фіктивний діагноз, наприклад, відсутність однієї нирки.



«Майже у 90% випадків був той самий діагноз. Тепер це підлягає перевірці у законному порядку. Якщо людина справді непридатна, їй нема чого боятися», — запевнив секретар РНБО.



Якщо провину лікарів доведуть, то їхні імена разом з іменами фальшивих довідок, що отримали від них, оприлюднять після завершення перевірки.



«Якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, а після 24 лютого раптово почали хворіти, то потрібно просто подивитися, що сталося. Можливо, вам потрібна допомога», - додав він.



30 серпня РНБО провела засідання з приводу військово-лікарських комісій. Там обговорили проміжні результати перевірок ВВК та розглянули способи запобігти корупції у цій сфері.