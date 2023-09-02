В РФ заявили об атаке на Крымский мост

Сегодня ночью, 2 сентября, Крымский мост был атакован тремя надводными дронами. О новой попытке нанесения удара по военной цели украинскими защитниками заявили в Минобороны РФ.



Изначально российское оборонное ведомство подтвердило атаку двух безэкипажных катеров, но уже в 02.20 добавили, что зафиксировали третий морской дрон.



После «ликвидации» угрозы, в 03:15, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Напомним, морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ.





