Малюк: Морские дроны, атаковавшие Крымский мост, военный корабль и танкер — разработка СБУ

Морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ. Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в комментарии CNN.



«Морские надводные дроны — уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные — "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер SIG», — рассказал он.



По его словам, над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.



«Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов», — подчеркнул Малюк.

Глава СБУ отметил, что именно его ведомство было автором соответствующих оперативных замыслов и их последующей успешной реализации совместно с Военно-морскими силами ВСУ.



Он добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы «SeaBaby» («Морской малыш»). Они оборудованы боевой частью 850 кг.



Для поражения десантного корабля «Оленегорский горняк» и танкера «SIG» были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 кг боевой части.



При этом Малюк акцентировал: все пораженные спецслужбой цели вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.



Он также отметил, что западные партнеры не участвуют в этих спецоперациях, но активно перенимают уникальный опыт СБУ.

В августе СБУ провела две операции в Черном море. Так, ночью 4 августа надводный морской дрон атаковал десантный корабль «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска.



По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

5 августа в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG, перевозившему топливо для российского флота. Спецоперацию провела Служба безопасности Украины совместно с ВМС.