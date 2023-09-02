У РФ заявили про атаку на Кримський міст

Сьогодні вночі, 2 вересня, Кримський міст атакували три надводні дрони. Про нову спробу завдання удару по військовій цілі українськими захисниками заявили в Міноборони РФ.



Спочатку російське оборонне відомство підтвердило атаку двох безекіпажних катерів, але вже о 02:20 додали, що зафіксували третій морський дрон.



Після «ліквідації» загрози, о 03:15, рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

Нагадаємо, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель Оленегорський горняк і танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ.





