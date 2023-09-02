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Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве

02 сентября 2023, 10:03

Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве

СБУ вручило Игорю Коломойскому подозрение. Фото: СБУ СБУ вручило Игорю Коломойскому подозрение. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вручила подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статье мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. 

Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

На данный момент, досудебное расследование руководства Офиса Генерального прокурора продолжается.

Ранее к бизнесмену уже приходили правоохранительные органы, в начале 2023 года, проводилось расследование, которое касалось махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты».

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