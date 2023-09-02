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Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві

02 вересня 2023, 10:03

Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві

СБУ вручило Ігореві Коломойському підозру. Фото: СБУ СБУ вручило Ігореві Коломойському підозру. Фото: СБУ

Служба безпеки України вручила підозру українському бізнесменові Ігорю Коломойському за статтею шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Наразі триває досудове розслідування керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше до бізнесмена вже приходили правоохоронні органи, на початку 2023 року проводилося розслідування, яке стосувалося махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти».

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