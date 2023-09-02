Украина получит снаряды с обедненным ураном в сентябре

Снаряды, которые помогут уничтожать российские танки, войдут в новый пакет помощи Украине. Специальные снаряды предназначены для использования американскими танками Abrams, говорится в статье издания Reuters.



Согласно британскому изданию, американские танки будут отправлены в Украину в течении следующих недель. Американские чиновники подтвердили, что грядущий пакет помощи составит от 240 миллионов до 375 миллионов долларов, в зависимости от того, что в него включено.



Ранее Великобритания уже отправляла в Украину боеприпасы с обедненным ураном, однако это будет первой отправкой таких снарядов для США.



Бронебойные снаряды с обедненным ураном будут переданы украинским военным прямо из запасов американской армии.