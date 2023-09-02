Україна отримає снаряди зі збідненим ураном у вересні

Снаряди, які допоможуть знищувати російські танки, увійдуть до нового пакету допомоги Україні. Спеціальні снаряди призначені для використання американськими танками Abrams, йдеться у статті видання Reuters.



Згідно з британським виданням, американські танки будуть відправлені в Україну протягом наступних тижнів. Американські чиновники підтвердили, що майбутній пакет допомоги становитиме від 240 мільйонів до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього включено.



Раніше Великобританія вже відправляла в Україну боєприпаси зі збідненим ураном, проте це буде першим відправленням таких снарядів для США.



Бронебійні снаряди із збідненим ураном будуть передані українським військовим прямо із запасів американської армії.