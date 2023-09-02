«Шахтер» возглавил турнирную таблицу УПЛ

«Шахтер» забивает в ворота «Миная». Фото: УПЛ

Донецкий «Шахтер» победил закарпатский «Минай» со счетом 4:1 и возглавил турнирную таблицу украинской премьер-лиги. За команду по одному голу забили Матвиенко, Кащук, Судаков и Вьюннык.

Благодаря одержанной виктории в шестом туре, донецкий клуб вышел на первое место в таблице чемпионата Украины и теперь команду может перегнать по потерянным очкам только львовский «Рух».



После этой победы «Шахтер» возглавил УПЛ и имеет в своем активе 14 очков. У ближайшего преследователя львовского «Руха» десять очков и две игры в запасе.

Таблица чемпионата Украины по футболу. Фото: УПЛ

Напомним, «Шахтер» узнал соперников по группе Лиги чемпионов. Соперниками «Шахтера» в группе H будут «Барселона», «Порту» и «Антверпен».





