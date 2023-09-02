«Шахтар» очолив турнірну таблицю УПЛ

«Шахтар» забиває у ворота «Миная» Фото: УПЛ

Донецький «Шахтар» переміг закарпатський «Минай» з рахунком 4:1 та очолив турнірну таблицю української прем'єр-ліги. За команду по одному голу забили Матвієнко, Кащук, Судаков та В'юнник.

Завдяки перемозі в шостому турі, донецький клуб вийшов на перше місце в таблиці чемпіонату України й тепер команду може перегнати за втраченими очками лише львівський «Рух».



Після цієї перемоги «Шахтар» очолив УПЛ та має у своєму активі 14 очок. Найближчий переслідувач львівський «Руху» має десять очок і дві гри в запасі.

Таблиця чемпіонату України з футболу Фото: УПЛ

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався про суперників по групі Ліги чемпіонів. Суперниками «Шахтаря» у групі H будуть «Барселона», «Порту» та «Антверпен».





