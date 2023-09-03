«ДНР»: Двое мужчин ранены в ходе обстрела Макеевки

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела запада Макеевки. Об этом сегодня заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Пострадавшие — двое мужчин 1952 и 1953 годов рождения. Это произошло по улице Солидарности в Червоногвардейском районе города. Повреждения получил также многоквартирный жилой дом.



Кроме этого, по данным «СЦКК», в Донецке повреждены два частных дома по улицам Южина и Ключевой в Куйбышевском районе.



В группировке «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки на захваченной РФ территории Донецкой области в ходе обстрелов один человек погиб и девять получили ранения.