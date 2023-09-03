«ДНР»: Двоє чоловіків поранено під час обстрілу Макіївки

Двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу заходу Макіївки. Про це сьогодні заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Постраждалі – двоє чоловіків 1952 та 1953 років народження. Це сталося на вулиці Солідарності у Червоногвардійському районі міста. Ушкодження отримав також багатоквартирний житловий будинок.



Крім цього, за даними «СЦКК», у Донецьку пошкоджено два приватні будинки по вулицях Южина та Ключовій у Куйбишевському районі.



В угрупуванні «ДНР» заявляють, що минулої доби на захопленій РФ території Донецької області в ході обстрілів одна людина загинула і дев'ять отримали поранення.