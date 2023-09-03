Российская армия обстреляла из артиллерии Донецкую область, есть погибший и раненые

Российские войска обстреляли Северное, Торецк и Тихоновку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще пять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«В результате ударов российской армии, вероятно, из артиллерии разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги — 84-летний хозяин погиб под завалами, его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями», — говорится в сообщении.



Осколочные ранения и переломы получили также трое мужчин в возрасте 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина. Все четверо во время обстрелов находились на территории своих домовладений.



Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.



В результате российских атак повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.



Производство открыто по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).