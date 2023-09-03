Російська армія обстріляла з артилерії Донецьку область, є загиблий та поранені

Російські війська обстріляли Північне, Торецьк та Тихонівку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



«В результаті ударів російської армії, ймовірно, з артилерії зруйновано приватну оселю, де проживало літнє подружжя — 84-річний господар загинув під завалами, його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями», — йдеться у повідомленні.



Уламкові поранення та переломи отримали також троє чоловіків віком 19, 41, 45 років та 61-річна жінка. Усі четверо під час обстрілу перебували на території своїх домоволодінь.



Постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.



Внаслідок російських атак пошкодження отримали житлові будинки та господарські споруди.



Провадження відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).