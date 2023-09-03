Сотрудника ГСЧС, который вернулся в оккупированную Волноваху, заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

Лычаковский районный суд Львова признал жителя города Волноваха Донецкой области Артема Авраменко виновным в коллаборационизме. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 29 августа.



Согласно материалам дела, обвиняемый был мастером газодымозащитной службы 68 государственной пожарно-спасательной части 11 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Донецкой области.



В связи с боевыми действиями с 12 марта 2022 Авраменко выехал в Кременчуг Полтавской области и был принят во временное подчинение начальника ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области и закреплен за 14 государственной пожарно-спасательной частью 2 государственного пожарно-спасательного отряда. Но 30 марта мужчина на службу не явился и на телефонные звонки не отвечал.



«Сотрудник выехал по адресу временного проживания семьи, но Авраменко и его жены не было дома. Владелица квартиры сообщила, что супруги собрались в Волноваху, чтобы якобы забрать и перевезти своих родителей и просили оставить за ними это жилье, поскольку собирались и дальше снимать эту квартиру», — говорится в материале.



Однако Авраменко в Полтавскую область так не вернулся и остался на оккупированной территории. Это он подтвердил в переписке со своим руководством 18 мая 2022 года. Требование прибыть по месту несения службы в Полтавскую область он проигнорировал, отметили правоохранители.



На основании постановления следственного судьи был получен доступ к переписке Авраменко в мессенджере Telegram. Мужчина писал своим знакомым, что работает в «пожарке» городе Волноваха и дом уцелел. Среди сообщений обнаружен файл «Приказ….» о назначении 8 апреля 2022 года Авраменко в пожарно-спасательный отряд «ДНР» в городе Волноваха. Основанием для такого приказа послужило личное заявление Авраменко.



В судебном заседании выступил свидетель, лично знающий обвиняемого, поскольку они давно вместе работали в 68-й государственной пожарно-спасательной части. 5–8 марта 2022 года город Волноваха был оккупирован и 5 мая 2022 года свидетель выехал на подконтрольную Украине территорию. От оставшихся в Волновахе знакомых свидетель узнал, что Авраменко и несколько других работников остались работать в том же помещении, где оккупанты организовали свою пожарную часть.



Авраменко судили заочно, обеспечив государственного защитника.



Повестки о вызове обвиняемого в судебные заседания публиковались в газете «Урядовий кур'єр» и на сайте Лычаковского районного суда Львова. Поэтому считается, что обвиняемый должен был знать об этом уголовном производстве, но отказался предстать перед украинским судом и лично защищать себя.



Суд считает, что доказательствами подтверждено, что Авраменко сознательно и добровольно покинул территорию Украины и вернулся на оккупированную территорию и занял должность в незаконных правоохранительных органах.



Мужчину приговорили к 13 годам тюремного наказания с конфискацией имущества. Также ему на 12 лет запрещается занимать какие-либо должности в органах государственной власти Украины.