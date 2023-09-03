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Співробітника ДСНС, який повернувся до окупованої Волновахи, заочно засудили до 13 років в'язниці

03 вересня 2023, 21:41

Співробітника ДСНС, який повернувся до окупованої Волновахи, заочно засудили до 13 років в'язниці

Личаківський районний суд Львова визнав мешканця міста Волноваха Донецької області Артема Авраменка винним у колабораціонізмі. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 серпня.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений був майстром газодимозахисної служби 68 державної пожежно-рятувальної частини 11 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Донецькій області.

У зв'язку з бойовими діями з 12 березня 2022 року Авраменко виїхав до Кременчука Полтавської області та був прийнятий у тимчасове підпорядкування начальника ГУ ДСНС України в Полтавській області та закріплений за 14 державною пожежно-рятувальною частиною 2 державного пожежно-рятувального загону. Але 30 березня чоловік на службу не прийшов і на телефонні дзвінки не відповідав.

«Співробітник виїхав на адресу тимчасового проживання сім'ї, але Авраменка та його дружини не було вдома. Власниця квартири повідомила, що подружжя зібралося у Волноваху, щоб нібито забрати та перевезти своїх батьків і просили залишити за ними це житло, оскільки збиралося й надалі знімати цю квартиру», — йдеться у матеріалі.

Проте Авраменко на Полтавщину так не повернувся і залишився на окупованій території. Це він підтвердив у листуванні зі своїм керівництвом 18 травня 2022 року. Вимогу прибути за місцем несення служби на Полтавщину він проігнорував, зазначили правоохоронці.

На підставі ухвали слідчого судді було отримано доступ до листування Авраменка в месенджері Telegram. Чоловік писав своїм знайомим, що працює у «пожежці» місті Волноваха і будинок уцілів. Серед повідомлень виявлено файл «Наказ….» про призначення 8 квітня 2022 року Авраменка до пожежно-рятувального загону «ДНР» у місті Волноваха. Підставою для такого наказу стала особиста заява Авраменка.

У судовому засіданні виступив свідок, який особисто знає обвинуваченого, оскільки вони давно разом працювали у 68-й державній пожежно-рятувальній частині. 5–8 березня 2022 року місто Волноваха було окуповане і 5 травня 2022 року свідок виїхав на підконтрольну Україні територію. Від знайомих, що залишилися у Волновасі, свідок дізнався, що Авраменко та кілька інших працівників залишилися працювати в тому ж приміщенні, де окупанти організували свою пожежну частину.

Авраменка судили заочно, забезпечивши державного захисника.

Порядок денний про виклик обвинуваченого в судові засідання публікувався в газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Личаківського районного суду Львова. Тому вважається, що обвинувачений мав знати про це кримінальне провадження, але відмовився постати перед українським судом і особисто захищати себе.

Суд вважає, що доказами підтверджено, що Авраменко свідомо та добровільно залишив територію України та повернувся на окуповану територію та обійняв посаду в незаконних правоохоронних органах.

Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також йому на 12 років забороняється обіймати будь-які посади в органах державної влади України.

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