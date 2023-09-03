Минобороны Украины должен возглавить Рустем Умеров — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом он сказал в своем видеообращении.



«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — заявил он.



По словам президента, Министерство должен возглавить Рустем Умеров.



«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — добавил он.Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты.



В сентябре 2019 года Умеров был избран народным депутатом Украины от фракции «Голос». Во время работы в Верховной раде возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения использования международной материально-технической помощи.