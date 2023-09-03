Міноборони України має очолити Рустем Умєров — Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це він сказав у своєму відеозверненні.



«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити і кадрове рішення. Хочу позначити це зараз. Я вирішив провести заміну Міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством загалом», — заявив він.



За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.



«Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових уявлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», - додав він.



Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) у сім'ї вихідців з Алушти.



У вересні 2019 року Умєрова було обрано народним депутатом України від фракції «Голос». Під час роботи у Верховній раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання міжнародної матеріально-технічної допомоги.