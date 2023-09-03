«ДНР»: В ходе обстрела Донецка погиб мужчина, два человека ранены

Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка в воскресенье вечером. Еще два человека получили ранения.



Как заявили в так называемом «СЦКК ДНР», это произошло по улице Шестакова. Погибший — 1951 года рождения.



Еще два человека пострадали по улице Степаненко в Куйбышевском районе. Это женщина и мужчина 1956 и 1966 годов рождения соответственно.



Также заявляется, что в результате обстрела получили повреждения здание детского сада № 29 по улице Степаненко и частный жилой дом по улице Ананченко, 3.