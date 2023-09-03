«ДНР»: Під час обстрілу Донецька загинув чоловік, двоє людей поранено

Чоловік загинув під час обстрілу Петрівського району Донецька в неділю ввечері. Ще двоє людей отримали поранення.



Як заявили у так званому «СЦКК ДНР», це сталося на вулиці Шестакова. Загиблий - 1951 року народження.



Ще двоє людей постраждали на вулиці Степаненка у Куйбишевському районі. Це жінка та чоловік 1956 та 1966 років народження відповідно.



Також заявляється, що внаслідок обстрілу отримали пошкодження будівлю дитячого садка № 29 на вулиці Степаненка та приватний житловий будинок на вулиці Ананченка, 3.