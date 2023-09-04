Атака на Донецкую область: за сутки оккупанты ранили пятерых человек, еще один погиб

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Российские войска в течение прошедших суток продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области. Вследствие атак ранены пять человек, также стало известно об еще одном погибшем. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 3 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Тихоновке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения», — написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1680 человек, еще 4071 житель получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские войска атаковали единственную работающую больницу в Авдеевке.