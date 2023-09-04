Атака на Донецьку область: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Російські війська протягом минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок атак поранено п'ятьох людей, також стало відомо про ще одного загиблого. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 3 вересня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Тихонівці. Ще 5 людей в області за добу зазнали поранень», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1680 осіб, ще 4071 людина отримала поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські війська атакували єдину лікарню, що працює, в Авдіївці.