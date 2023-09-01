Войска РФ обстреляли единственную работающую больницу в Авдеевке

Сегодня утром, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке. К счастью, погибших и раненых нет. Об этом сообщил политик Муса Магомедов.

«Россияне не оставляют попыток уничтожить больницу Авдеевки, которая продолжает работать и оказывать помощь в столь тяжелых условиях. Горит здание инфекционного отделения, обошлось без жертв», — написал он.

Кроме того, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии Суспільне Донбас отметил, что обстрел длился более полутора часов.

По его информации, российские войска ежедневно обстреливают город, наносят авиаракетные удары и бьют из артиллерии, танков и минометов.

Напомним, оккупанты в течение 31 августа обстреляли Донецкую область.