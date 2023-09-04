В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом

Врачи на передовой работают под постоянными обстрелами. Звуки постоянной стрельбы и непрекращающихся взрывов звучат возле стабилизационного пункта на Бахмутском направлении, где побывала корреспондентка «Новостей Донбасса».



Медики тут ежедневно спасают жизни украинских бойцов. Все происходит в максимальной близости к линии фронта, до позиций российских военных всего несколько километров. В самом стабилизационном пункте врачи максимально быстро пытаются оказать помощь раненым несмотря на то, что над ними постоянно летают самолеты или беспилотники.



Среди медиков есть люди, которые пошли служить вскоре после освобождения их городов от оккупации. Михаил Владимирович – опытный врач-анестезиолог из Херсонской областной клинической больницы. За его плечами десятки лет работы. Начало полномасштабной войны он встретил в родном городе и оказался в оккупации.

Михаил Владимирович – опытный врач-анестезиолог из Херсонской областной клинической больницы

После того как смог выехать и вывезти свою семью, вернулся и с 23 июля ушел добровольцем на фронт. Ему и 57, но не мог поступить иначе, увидев, что делают российские оккупанты с украинцами. Здесь его задача – стабилизировать бойца.



«Для того, чтобы обезболить раненого, и как можно быстрее отправить его на дальнейший этап эвакуации. Он должен дышать в машине. Сам. У него не должно быть остановки дыхания. И в то же время, он должен быть хорошо обезболен. Потому что дорога плохая», — поделился врач 57 омпбр ВСУ.



По словам медика, количество раненых постоянно меняется, а оказать помощь нужно всем. Такой подход отличается от гражданки, где у врача один пациент. У медперсонала есть четкий алгоритм действий при поступлении раненого.



По плану изначально необходимо обезболить солдата, восполнить его кровопотерю. В это время хирург оценивает степень разрушения, внутренние органы, все работают вместе. Затем идет стабилизация. У медиков все присутствует, есть плазма, крахмал, желатин. После того как восполнили кровопотерю, закрывают дырку.



При необходимости – дыхательный аппарат, если тяжелый пациент. При ранении в голову, геморрагические шоки. Если надо перевести на искусственную вентиляцию легких, то врачи – переводят.



Специалисты стабцентра отмечают, что стабилизировать на операционном столе могут продолжительное время, вплоть до трех часов, в зависимости от тяжести ранения военнослужащего. После того как врачи будут уверены, что пациента можно транспортировать дальше, его на реанимобиле отправляют в госпиталь.

Реанимобиль

Реанимобиль

Машина оборудована кислородом, аппаратом ИВЛ, следящей аппаратурой. Эта машина для транспортировки тяжелых больных.



По оценке медиков, когда освобождали Херсон в прошлом году, количество раненых в день могло достигать ста человек. На Бахмутском направлении цифры меньше, но отдыхать некогда, потому что контрнаступление проводится ежедневно.



Военнослужащие совместно с врачами и всеми кто им помогает, готовятся к марафону на длинную дистанцию, а не к короткому забегу, ведь война в Украине длится с 2014 года.



Поэтому просят тех, кто находится в тылу – не забывать о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью. И продолжать помогать Вооруженным силам Украины.



