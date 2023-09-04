«Суд ДНР» приговорил к 22 годам тюрьмы пленного украинского военного

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил пленного военнослужащего ВСУ Максима Овчаренко к 22 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Его обвиняют в «расстреле мирного жителя» в Мариуполе весной 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



Там отметили, что Овчаренко является наводчиком-РТЛГ 1-й разведроты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.



Утверждается, что обвиняемый и еще два военнослужащих по приказу одного из командиров украинской армии якобы «расстреляли мирного жителя Мариуполя», который был задержан 5 апреля 2022 года.



Оккупанты заявляют, что от полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.