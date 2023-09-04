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«Суд ДНР» засудив до 22 років в'язниці полоненого українського військового

04 вересня 2023, 13:34

«Суд ДНР» засудив до 22 років в'язниці полоненого українського військового

«Суд ДНР» засудив до 22 років в'язниці полоненого українського військового

Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив полоненого військовослужбовця ЗСУ Максима Овчаренка до 22 років ув'язнення із відбуванням у колонії суворого режиму. Його звинувачують у «розстрілі мирного мешканця» у Маріуполі навесні 2022 року. Про це повідомили у прес-службі Слідчого комітету РФ.

Там зазначили, що Овчаренко є навідником-РТЛГ 1-ї розвідроти 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ.

Стверджується, що обвинувачений та ще двоє військовослужбовців за наказом одного з командирів української армії нібито «розстріляли мирного жителя Маріуполя», якого затримали 5 квітня 2022 року.

Окупанти заявляють, що від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці події.

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