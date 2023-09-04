«Суд ДНР» засудив до 22 років в'язниці полоненого українського військового

Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив полоненого військовослужбовця ЗСУ Максима Овчаренка до 22 років ув'язнення із відбуванням у колонії суворого режиму. Його звинувачують у «розстрілі мирного мешканця» у Маріуполі навесні 2022 року. Про це повідомили у прес-службі Слідчого комітету РФ.



Там зазначили, що Овчаренко є навідником-РТЛГ 1-ї розвідроти 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ.



Стверджується, що обвинувачений та ще двоє військовослужбовців за наказом одного з командирів української армії нібито «розстріляли мирного жителя Маріуполя», якого затримали 5 квітня 2022 року.



Окупанти заявляють, що від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці події.