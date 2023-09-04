Задержанному боевику войск РФ из Макеевки грозит 15 лет тюрьмы

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы грозит боевику ВС РФ, который воевал против ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своих ресурсах.

Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с ВСУ задержали его во время контрнаступления украинских в районе поселка Урожайное в Донецкой области.

«Задержанным оказался житель временно оккупированной Макеевки, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса ВС РФ. Там он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы к нему», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ задержанный принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ в районах Давыдов Брод, Садок и Белогорка на Херсонщине, а также осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских захватчиков вблизи Новой Каховки.

«Установлено, что 24 января этого года подразделение фигуранта было переформировано в 116-й отдельный стрелковый полк ВС РФ. В составе новой группировки вражеских войск боевика перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступательных действий украинских войск в районе Урожайного», — идет речь в сообщении.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), сейчас он находится под стражей и ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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