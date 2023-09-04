Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Затриманому бойовику військ РФ із Макіївки загрожує 15 років увʼязнення

04 вересня 2023, 14:20

Затриманому бойовику військ РФ із Макіївки загрожує 15 років увʼязнення

За матеріалами СБУ 15 років в'язниці загрожує бойовику ЗС РФ, який воював проти ЗСУ у Донецькій області. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїх ресурсах.

Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з ЗСУ затримали його під час контрнаступу у районі селища Урожайне на Донеччині.

«Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Там він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси до неї», — розповіли правоохоронці.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ затриманий брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка на Херсонщині, а також здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських загарбників поблизу Нової Каховки.

«Встановлено, що 24 січня цього року підрозділ фігуранта був переформований у 116-й окремий стрілецький полк ЗС РФ. У складі нового угруповання ворожих військ бойовика перекинули на Донеччину для стримування контрнаступальних дій українських військ у районі Урожайного», — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили бойовика про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»), зараз він перебуває під вартою і йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
СБУ
Інше
Війна державна зрада

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:43
«ДНР» ув'язнила на 25 років ще одного українського військовослужбовця
16:41
Окупанти на захоплених областях розповсюджують чергову пропаганду на дітей — ЦНС
14:44
У центрі захопленого ЗС РФ Донецька обстріляно багатоповерховий будинок та автомобіль
13:34
«Суд ДНР» засудив до 22 років в'язниці полоненого українського військового
09:49
ЗС РФ обстріляли Білогорівку авіацією та артилерією, вдарили по Невському в Луганській області
09:24
Війська РФ обстріляли Торецьк, є руйнування
09:19
У захопленій РФ частині Луганської області є наміри збільшити та прискорити темпи мобілізації
09:03
Окупанти більше 100 разів атакувала Запорізьку область: поранено троє людей
07:59
Атака на Донецьку область: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув
23:34
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 вересня
23:00
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька загинув чоловік, двоє людей поранено
17:11
«ДНР»: Двоє чоловіків поранено під час обстрілу Макіївки
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 2 вересня
20:58
Сильна пожежа сталася у Перевальську
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 вересня
22:46
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
17:42
Доповідав окупантам про місця дислокації ЗСУ: за колабораціонізм судитимуть мешканця Торецька
17:17
«Ранок почався не з кави». Під захопленим Маріуполем партизани підпалили базу окупантів
17:00
В Україну вдалося повернути 11 депортованих Росією дітей — ОП
16:59
Дітей з Ясинуватої повезуть навчатися до Челябінська. Нібито вже погодились батьки 50 дітей
усі новини
16:43
«ДНР» ув'язнила на 25 років ще одного українського військовослужбовця
16:41
Окупанти на захоплених областях розповсюджують чергову пропаганду на дітей — ЦНС
15:14
В Азовське море впав російський гелікоптер Ка-52
14:46
Банки у Криму допоможуть РФ з мобілізацією місцевих жителів
14:44
У центрі захопленого ЗС РФ Донецька обстріляно багатоповерховий будинок та автомобіль
14:40
У Донецькій області відновили електропостачання у 30 населених пунктах
14:20
Затриманому бойовику військ РФ із Макіївки загрожує 15 років увʼязнення
13:35
У ЗСУ показали, як відбувається евакуація поранених під Бахмутом
13:34
«Суд ДНР» засудив до 22 років в'язниці полоненого українського військового
13:33
Херсонська область: від рук окупантів постраждала дитина, за його життя борються лікарі
12:55
Міноборони Румунії спростувало інформацію про падіння російських дронів на території країни
12:22
Міноборони України допустило використання на фронті дрону зі штучним інтелектом
12:12
За добу на Луганській ділянці фронту ЗСУ знищили 67 російських загарбників
11:51
ЗС РФ за добу зруйнували в Донецькій області 7 житлових будинків, будинок культури та підстанцію
11:41
Українець двічі намагався підпалити військкомати у РФ
11:08
Атака на Одеську область: російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії
10:56
Росія використовує шкідливе програмне забезпечення для атак на українських військових
10:33
ГУР показало російського пілота, який передав вертоліт Мі-8 Україні
10:14
Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради
09:49
ЗС РФ обстріляли Білогорівку авіацією та артилерією, вдарили по Невському в Луганській області
усі новини
ВІДЕО
У соцмережах показали наслідки обстрілу Донецька, горить автомобіль, пошкоджено будинок. Фото: «Типовий Донецьк» У центрі захопленого ЗС РФ Донецька обстріляно багатоповерховий будинок та автомобіль
04 вересня, 14:44
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ► «ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
01 вересня, 22:46
Київський район Донецька – під обстрілом. Фото: місцеві Telegram-канали У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
01 вересня, 15:24
У Донецьку на «Алеї героїв» так звана «влада» знесла стихійний меморіал із портретами загиблих в авіакатастрофі «вагнерівцями». Фото: Апачев У Донецьку розібрали стихійний меморіал із портретами Пригожина та Уткіна
01 вересня, 15:16
Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ► Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ►
31 серпня, 20:27
У Донецьку під обстріл потрапила недобудована багатоповерхова хата. Фото: Місцеві Telegram-канали У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»
30 серпня, 10:24
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама