Затриманому бойовику військ РФ із Макіївки загрожує 15 років увʼязнення

За матеріалами СБУ 15 років в'язниці загрожує бойовику ЗС РФ, який воював проти ЗСУ у Донецькій області. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїх ресурсах.

Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з ЗСУ затримали його під час контрнаступу у районі селища Урожайне на Донеччині.

«Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Там він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси до неї», — розповіли правоохоронці.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ затриманий брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка на Херсонщині, а також здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських загарбників поблизу Нової Каховки.

«Встановлено, що 24 січня цього року підрозділ фігуранта був переформований у 116-й окремий стрілецький полк ЗС РФ. У складі нового угруповання ворожих військ бойовика перекинули на Донеччину для стримування контрнаступальних дій українських військ у районі Урожайного», — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили бойовика про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»), зараз він перебуває під вартою і йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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