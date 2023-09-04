«Выборы» под дулами автоматов. Псевдовласть сообщает о тридцатипроцентной явке — ЦНС

На оккупированных территориях продолжаются так называемые местные выборы. В рамках голосования, российские солдаты обходят населенные пункты и заставляют жителей голосовать, кроме того, оккупанты даже подготовили результаты «волеизъявления». Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В Херсонской и Луганской областях выборы под дулами автоматов начались 2 сентября, а в Запорожской и Донецкой областях — 31 августа.

«В результате россияне нарисовали себе 38% явки в Херсонской области и 39% в Донецкой области. В Запорожской и Луганской областях 18% и 22% соответственно», — говорится в сообщении.

Заметим, что россияне как раз и придумали схему с голосованием по месту жительства и растянули процесс на 11 дней, чтобы скрыть отсутствие явки. Такими темпами оккупанты уже к началу голосования на участках (8 сентября) нарисуют себе 100% явки.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно захваченных территориях игнорировать псевдовыборы и не открывать двери оккупантам.

Напомним, власти Украины призывают жителей оккупированных регионов не принимать участие в «местных выборах» РФ.