Украинцев в оккупации призывают не участвовать в «местных выборах» РФ

В сентябре в десятках российских регионов, а также в оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей пройдут «местные выборы». Власти призывает жителей оккупированных территорий не участвовать в региональных выборах РФ.

По данным ЦИК РФ, 31 августа началось досрочное голосование в «ДНР» и Запорожской области. Так, на сайте отметили, что голосование проходит в отдаленных населенных пунктах, где нет помещения для голосования, а также в местах вдоль линии боевого соприкосновения и продлится 8 дней.

К слову, и в Запорожской, и в Донецкой области идут активные боевые действия. Более того, эти регионы полностью не контролируются РФ.

Утверждается, что члены избирательных комиссий «приходят к избирателям домой», чтобы те проголосовали. Агентство Reuters сообщает, что в Мариуполе временные избирательные участки открываются прямо во дворах. Эту информацию подтвердил Центр национального сопротивления.

«Члены избирательной комиссии» в присутствии российских солдат делают обход украинцев, чтобы выявить желающих «голосовать». Подобная схема была в прошлом году на референдуме.

В ЦНС призывают украинцев не открывать двери оккупантам, или вовсе покинуть регион на период досрочного голосования.

Напомним, ранее мы писали, кого российские партии выдвинули для участия в «выборах».