«Вибори» під дулами автоматів. Псевдовлада повідомляє про тридцятивідсоткову явку — ЦНС

На окупованих територіях продовжуються так звані місцеві вибори. В рамках голосування російські солдати обходять населені пункти та змушують мешканців голосувати, крім того, окупанти навіть підготували результати «волевиявлення». Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У Херсонській та Луганській областях вибори під дулами автоматів розпочалися 2 вересня, а у Запорізькій та Донецькій областях — 31 серпня.

«В результаті росіяни намалювали собі 38% явки на Херсонщині та 39% на Донеччині. У Запорізькій та Луганській областях 18% та 22% відповідно», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що росіяни якраз і придумали схему із голосуванням за місцем проживання та розтягнули процес на 11 днів, щоб приховати відсутність явки. Такими темпами окупанти вже на початок голосування на дільницях (8 вересня) намалюють собі 100% явки.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово захоплених територій ігнорувати псевдовибори та не відчиняти двері окупантам.

Нагадаємо, влада України закликає жителів окупованих регіонів не брати участь у «місцевих виборах» РФ.