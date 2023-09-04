За сутки из Донецкой области эвакуировали 45 детей

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Из Донецкой области эвакуировались еще 45 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.



«За прошедшие сутки спасатели Донбасса оказали помощь при перевозке с пункта сбора и регистрации в Покровске к месту посадки в эвакуационный поезд 48 лицам, из них 21 ребенок», — говорится в сообщении.



Кроме этого, спасатели помогли при эвакуации в Покровском районе 50 лицам, из них 24 ребенка и 2 маломобильных человека.



С помощью полиции эвакуированы еще 185 человек. В целом с начала обязательной эвакуации — 89 190 человек, среди них 11 245 — дети, 3 953 — люди с инвалидностью.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области