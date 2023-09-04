За добу з Донецької області евакуювали 45 дітей

Фото: ДСНС України в Донецькій області

З Донецької області евакуювалися ще 45 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Донецькій області.



«Минулої доби рятувальники Донбасу надали допомогу при перевезенні з пункту збору та реєстрації в Покровську до місця посадки в евакуаційний потяг 48 особам, з них 21 дитина», — йдеться у повідомленні.



Крім цього, рятувальники допомогли при евакуації в Покровському районі 50 особам, з них 24 дитини та 2 маломобільні особи.



За допомогою поліції евакуйовано ще 185 осіб. Загалом з початку обов'язкової евакуації – 89 190 осіб, серед них 11 245 – діти, 3 953 – люди з інвалідністю.

Фото: ДСНС України в Донецькій області