Рада рассмотрит назначение Павла Кириленко главой АМКУ

Начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко могут назначить главой Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



Он рассказал, что поступило заявление об увольнении главы АМКУ Ольги Песчанской, которое будет обработано на комитете парламента и после вынесено на рассмотрение в зал.



На следующий день, как написал Арахамия, документ будет обработан, а главу Донецкой ОВА Павла Кириленко назначат на должность председателя АМКУ.

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