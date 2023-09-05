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Рада розгляне призначення Павла Кириленка головою АМКУ

05 вересня 2023, 10:24

Рада розгляне призначення Павла Кириленка головою АМКУ

Начальника Донецької ОВА Павла Кириленка можуть призначити головою Антимонопольного комітету України. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він розповів, що надійшла заява про звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської, яку буде опрацьовано на комітеті парламенту і після винесено на розгляд до зали.

Наступного дня, як написав Арахамія, документ буде опрацьовано, а голову Донецької ОВА Павла Кириленка призначать на посаду голови АМКУ.

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