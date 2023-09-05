СМИ: На оккупированной территории спецслужбы подорвали финансиста главы «ЛНР»

Юрий Афанасьевский

Агент Федеральной службы безопасности РФ, возглавлявший незаконно созданную таможню группировки «ЛНР» на оккупированных территориях Луганской области Юрий Афанасьевский, был подорван в собственном доме. Об сообщает агенство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в СБУ.



Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота. Главный «таможенник» находится в реанимации в тяжелом состоянии.



По информации украинской спецслужбы, Афанасьевский известен тем, что фактически стал финансистом главы «ЛНР» Леонида Пасечника. «Таможенник» отмывал деньги для финансирования вооруженных формирований, воевавших против Украины.



На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков группировки «ЛНР», Юрий Афанасьевский получил легкие травмы, его сын в результате взрыва лишился нескольких пальцев.