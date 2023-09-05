ЗМІ: На окупованій території спецслужби підірвали фінансиста голови «ЛНР»

Юрій Афанасьєвський

Агента Федеральної служби безпеки РФ, який очолював незаконно створену митницю угруповання «ЛНР» на окупованих територіях Луганської області Юрія Афанасьєвського, було підірвано у власному будинку. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в СБУ.



Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї та живота. Головний «митник» перебуває у реанімації у тяжкому стані.



За інформацією української спецслужби, Афанасьєвський відомий тим, що фактично став фінансистом голови «ЛНР» Леоніда Пасічника. Митник відмивав гроші для фінансування збройних формувань, що воювали проти України.



На Афанасьєвського накладено персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.



Як повідомляє ТАСС з посиланням на силовиків угруповання «ЛНР», Юрій Афанасьєвський отримав легкі травми, його син внаслідок вибуху втратив кілька пальців.