Еще трем судам с металлопродукцией впервые с начала войны удалось прорвать морскую блокаду

Трем кораблям с металлопродукцией впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором. Об этом сообщает пресс-служа группы «Метинвест».



Так, из портов Одессы и «Южный» вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года. Эти суда стали соответственно вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия «зернового соглашения».



Уточняется, что на борту деблокированных судов — продукция, которая была изготовлена еще до начала полномасштабной войны. Это более 76 тысяч тонн металлопроката, выпущенного комбинатами «Азовсталь», «Запорожсталь», «Каметсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог», а также 172 тысяч тонн железорудного концентрата, произведенного на ГОКах группы «Метинвест».



В настоящее время украинский металл и железорудный концентрат направляются к зарубежным покупателям, которые оплатили продукцию еще до начала российской агрессии.



Освободить корабли из полуторагодичного плена украинскому бизнесу удалось благодаря совместным усилиям Офиса президента, Министерства инфраструктуры, ВМС ВСУ и других причастных силовых ведомств Украины.