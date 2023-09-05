Ще трьом судам із металопродукцією вперше з початку війни вдалося прорвати морську блокаду

Трьом кораблям із металопродукцією вперше з початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором. Про це повідомляє прес-служба групи «Метінвест».



Так, із портів Одеси та «Південний» вийшли судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy, які були заблоковані в українських портах з 24 лютого 2022 року. Ці судна стали відповідно другим, третім та четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії «зернової угоди».



На борту деблокованих суден - продукція, яка була виготовлена ще до початку повномасштабної війни. Це понад 76 тисяч тонн металопрокату, випущеного комбінатами «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Каметсталь» та «ArcelorMittal Кривий Ріг», а також 172 тисячі тонн залізорудного концентрату, виробленого на ГЗК групи «Метінвест».



Наразі український метал та залізорудний концентрат прямують до закордонних покупців, які сплатили продукцію ще до початку російської агресії.



Звільнити кораблі із півторарічного полону українському бізнесу вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міністерства інфраструктури, ВМС ЗСУ та інших причетних силових відомств України.