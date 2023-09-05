Президент подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Владимир Зеленский подписал законопроект №9548 по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства АР Крым. Про изменение написал телеграм-канал Верховной рады.



Его главная цель – подготовить почву для освобождения полуострова. ВРУ уже активно готовится к деоккупации полуострова.



Закон предусматривает следующее: декоммунизацию и введение нового районного раздела АР Крым — это еще те решения, принятые Верховной Радой Украины в 2016 и 2020 годах; предоставление Кабинета Министров Украины полномочия утвердить на территории Крыма временные территориальные общины - на их основе можно будет создать сеть военных администраций.



Законопроект направлен на восстановление Крымского полуострова в послевоенный период.

Напомним, что с 12 сентября, оккупанты планируют запускать активный процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов.