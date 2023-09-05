Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9548 щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою АР Крим. Про зміну написав телеграм-канал Верховної Ради.



Його головна мета – підготувати підґрунтя для звільнення півострова. ВРУ вже активно готується до деокупації півострова.



Закон передбачає наступне: декомунізацію та запровадження нового районного поділу АР Крим — це ще ті рішення, ухвалені Верховною Радою України у 2016 та 2020 роках; надання Кабінету Міністрів України повноваження затвердити на території Криму тимчасові територіальні громади – на їх основі можна буде створити мережу військових адміністрацій.



Законопроєкт спрямований на відновлення Кримського півострова у післявоєнний період.

Нагадаємо, що з 12 вересня окупанти планують запускати активний процес мобілізації в Криму після незаконних і фіктивних виборів.